taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.946
USD
3,8204
EURO
4,7061
ALTIN
162,45
PETR
64,7100

Peygamberdevesi karidesi nedir

Peygamberdevesi karidesi, gözlerinin görüş açısı ve reseptörleri sayesinde çok güçlü bir hayvandır.

  1. Haberler
  2. İpucu

ad

Peygamberdevesi karidesinin bir diğer ismi de Mantis karidesi olarak biliniyor. Bu hayvanın boyu genellikle 10 ile 38 santimetre arasında değişiyor. Şu ana kadar bulunan en uzun Peygamberdevesi karidesi, 46.1 cm olarak ölçüldü.

GÜÇLÜ KOLLARI VAR

Gözlerinin görüş açısı ve reseptörleri oldukça gelişmiştir. Ön taraflarında bulunan iki adet kolu ile avlarını etkisiz hale getiriyor.

PLASTİK ORTAMLARDA MUHAFAZA EDİLİYOR

Bu hayvanları labortuvar ve akvaryumda muhafaza etmek oldukça zordur. Çünkü güçlü kolları sayesinde camı kırma özellikleri ön plana çıkar. Genellikle plastikle kaplı ortamlarda muhafaze ediliyorlar.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Skijoring nedir
Skijoring; bir köpeğe takılan koşum takımları vasıtasıyla insanların kendilerini çektirerek kaydığı bir spor türüdür.
Ottoman örme kumaş nedir
Ottoman örgü, yuvarlak örgü makinelerinde elde edilen bir kumaş türüdür. Kalın veya dikiş ipliklerden atılan ilmeklerin enine çizgiler oluşturduğu modele verilen isimdir.
Cushing Sendromu nedir
Cushing Sendromu, kortizol hormonunun vücuttaki fazlalığı sonucu ortaya çıkan belirtiler bütünüdür.
Ateşli hastalara zencefil yorgunlara papatya çayı
Yrd.Doç. Dr. Gizem Köse, bağışıklık sistemini güçlendirmede bitki çaylarının önemine işaret etti ve karışık olmayan bitki çaylarından çocuklar dahil herkesin günde iki fincan tüketebileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlıklı beslenmek isteyenlere özel 5 seyahat rotası

Sağlıklı beslenmek isteyenlere özel 5 seyahat rotası

0
Sivrisineklere karşı doğal çözüm

Sivrisineklere karşı doğal çözüm

28
Uçaktaki kuralların nedenleri

Uçaktaki kuralların nedenleri

4
Marleying nedir

Marleying nedir

0
Sapyoseksüel nedir

Sapyoseksüel nedir

8
Güllaç tarifi

Güllaç tarifi

5
iPhone'larda batarya sorununa karşı 5 önlem

iPhone'larda batarya sorununa karşı 5 önlem

7