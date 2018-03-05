Peygamberdevesi karidesi nedir

Peygamberdevesi karidesinin bir diğer ismi de Mantis karidesi olarak biliniyor. Bu hayvanın boyu genellikle 10 ile 38 santimetre arasında değişiyor. Şu ana kadar bulunan en uzun Peygamberdevesi karidesi, 46.1 cm olarak ölçüldü.

GÜÇLÜ KOLLARI VAR

Gözlerinin görüş açısı ve reseptörleri oldukça gelişmiştir. Ön taraflarında bulunan iki adet kolu ile avlarını etkisiz hale getiriyor.

PLASTİK ORTAMLARDA MUHAFAZA EDİLİYOR

Bu hayvanları labortuvar ve akvaryumda muhafaza etmek oldukça zordur. Çünkü güçlü kolları sayesinde camı kırma özellikleri ön plana çıkar. Genellikle plastikle kaplı ortamlarda muhafaze ediliyorlar.