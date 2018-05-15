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Peygamberler şehrinde ramazan heyecanı

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, on bir ayın sultanı ramazan için yapılan hazırlıklar tamamlandı.

AA | 15.05.2018 - 11:35..
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İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da ramazanın özüne uygun şekilde geçirilmesi amacıyla çeşitli ibadet etkinlikleri düzenlenecek.

MEKKE,MEDİNE VE KUDÜS'TEN SONRA GELİYOR

''Peygamberlerin atası'' kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra geliyor.

Peygamberler şehrinde ramazan heyecanı

BALIKLIGÖL'E İLGİ

İnanç turizminin yanı sıra kültürel değerleriyle de ön plana çıkan Şanlıurfa'da, en fazla ilgiyi kentle özdeşleşen ve üç ilahi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl çekiyor.

Peygamberler şehrinde ramazan heyecanı

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, İslam inancına göre ayrı bir öneme sahip olan recep, şaban ve ramazanda da adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

''SABIR MEKANI''

Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen Sabır Mekanı'nın yanı sıra sahabelerin cuma namazlarını kıldığı Ulu Cami ile Hasan Paşa ve Yusuf Paşa gibi tarihi camiler de en çok ilgi çeken mekanların başında geliyor.

Peygamberler şehrinde ramazan heyecanı

İl Müftülüğü de kentte ramazanın özüne uygun geçirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları tamamladı.

''HZ. İBRAHİM DEDİĞİMİZDE AKLIMIZA ŞANLIURFA GELİYOR''

Bazı mekanların zamana göre öne çıktığını belirten Müftü İhsan Açık, "Mekke, Medine nasıl öne çıktıysa, Kudüs nasıl öne çıktıysa, Şanlıurfa da bu noktada öne çıkmıştır. Halilürrahman dediğimizde, Allah'ın dostu olarak nitelendirilen Hazreti İbrahim dediğimizde aklımıza Şanlıurfa geliyor. Yine sabır timsali Hazreti Eyyüp ve daha birçok peygamberin hatıralarını burada yaşamış olursunuz." dedi.

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