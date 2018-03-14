Pi günü nedir

Matematikle ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkesin bir şekilde duyduğu Pi sayısı günü, 1988 yılında, Fizikçi Larry Shaw'ın ve çalışma arkadaşları tarafından San Francisco Exploratorium'da ilk kez geniş çaplı şekilde kutlanmıştır.

STEPHEN HAWKING, Pİ GÜNÜNDE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Günümüzün dehası kabul edilen Fizikçi Stephen Hawking'in tam da bu tarihte yaşamını yitirmiş olması da, dikkat çeken bir ayrıntı olarak tarihe düştü.

Stephen Hawking hayatını kaybetti





2009'DA RESMEN KABUL EDİLDİ

İlk resmi kutlama ise 2009 yılının 12 Mart'ında ABD Temsilciler Meclisi'nin, 14 Mart'ı Ulusal Pi Günü ilan etmesiyle gerçekleşmiştir.

Pİ GÜNÜNDE NEDEN ELMALI TURTA YENİYOR

Pi sayısının adeta resmi tatlısı haline gelen elmalı turta, şekil olarak daire olması ve turtanın ingilizcedeki adı "pie"nin teleffuzunun, Pi sayısıyla benzer olması nedeniyle böyle bir ekol oluşmuş durumda.

Pİ SAYISI NEDİR

Bir dairenin çevresinin çapına bölünmesiyle ortaya çıkan sayı irrasyonel matematik sabitine Pi sayısı denir.

Yunanca çevre sözcüğünün ilk harfi olan π'den (Pi) adını taşıyan bu sayı, Arşimet Sabiti ve Ludolph Sayısı adlarıyla da anılır.

Bilgisayar programcısı olan Fabrice Bellard, 2010 yılında Chudnovsky algoritması kullanarak sayının ilk 2.699.999.990.000 basamağına ulaşmıştır.

BÖLÜNEREK BULUNDU, MATEMATİKÇİLERİ BÖLDÜ

Pi sayısının günümüzde kabul edilen onluk sayı sistemine göre ilk yüz basamağı aşağıdaki gibi olsa da; birçok matematikçi tarafından farklı bulundu. Örneğin; Arşimet, Pi'yi, 3 tam 1 bölü 7 ile 3 tam 10 bölü 71 arasında bir sayı olarak hesaplamıştı. Mısırlılar 3,1605, Babilliler 3.1 bölü 8, Batlamyus 3,14166 olarak buldu. İtalyan Lazzarini 3,1415926, Fibonacci ise 3.141818 ile işlem yapıyordu.

"3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679..."