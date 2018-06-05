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Picchi: Rusya-İran-Türkiye ittifakı Çin'e uzanmamalı

İtalya'nın yeni hükümet danışmanı "Rusya-İran-Türkiye ittifakı"na Çin'in eklenmesinin kendileri için tehlikeli olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 07:41..
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İtalya'nın yeni hükümetinin ortaklarından Lega'nın lideri Matteo Salvini'nin dış politika danışmanı Guglielmo Picchi, Rusya ile yakın ilişkide oldukları iddialarına yanıt verdi.

"İTTİFAKIN ÇİN'E KADAR UZANMASI TEHLİKELİ OLUR"

Salvini, "Putin'in karşı takımda değil bizim takımımızda oynamasını tercih ederiz. Çünkü Rusya-İran ve Türkiye arasındaki ittifakın güç kazanarak Çin'e kadar uzanması daha tehlikeli olur" dedi.

Matteo Salvini, aşırı sağcı Lega ile popülist 5 Yıldız Hareketi'nin kurduğu Değişim Hükümeti'nde hem Başbakan Yardımcısı hem de İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor.

İTALYA NASIL BİR ORTA DOĞU POLİTİKASI İZLEYECEK

Lega'nın iktidarda Orta Doğu konusunda nasıl bir politika izleyeceği ile ilgili olarak da Picchi şunları söyledi:

"(Lega), etkisi azalmış bir İran, biraz daha makul ve laik bir Türkiye, ve varlığı tehdit altında olmayan bir İsrail'in yer aldığı Ortadoğu'da genel istikrar adına Rusya'nın bizim tarafımızda yer alması için elinden geleni yapacaktır."

Picchi, İtalya'nın yeni yönetiminin Rusya ile ABD'yi bir araya getirebileceğini de söyledi ve ekledi: "İtalya'nın rolü, operasyonel konularda Rusya ile ABD'yi bir araya getirmek olabilir. Dengeleri değiştirebiliriz."

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