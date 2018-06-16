Pierre Loti Tepesi ve aşk hikâyesi

Selen KALDIRIM/ [email protected]

İstanbul'un Eyüp ilçesinde Haliç'e nazır bir tepe olan Pierre Loti kahvesinin, deyim yerindeyse 40 yıl hatırı var. Tepeye adını veren Fransız asker, başta kendi ülkesi olmak üzere işgal kuvvetlerine karşı aldığı tavır ve Türk dostluğuyla Milli Mücadele döneminde takdir kazanmış biri. Bizler onu, İstanbul ile özdeşleşen büyük aşkı Aziyade’den tanıyoruz; namı diğer Hatice’den.

ÖNCE OSMANLI’YA SONRA HATİCE’YE SEVDALANDI

1876’da subay olarak gelen Pierre Loti, Selanik’te önce Osmanlı’ya, sonra da Aziyade adını verdiği Hatice adında Çerkez bir güzele sevdalanır. Hatice o dönem bir ağanın üçüncü eşidir fakat aralarında oluşan bağ bu ilişkiden ikisini de alıkoyamaz. Hatice’nin İstanbul’a geleceğini öğrenen Loti, sevdiği kadından önce İstanbul’un yolunu tutar ve başlar onu beklemeye.

HALİÇ MANZARASINDA GİZLİ BİR AŞK

Pierre Loti, aşık olduğu kadını beklediği bu şehri de adım adım dolaşır. Her adımda Aziyadesine ve İstanbul’a tekrar tekrar aşık olur. İstanbul’un destansı güzelliğinde tutkulu bir aşk yaşamaya başlayan çift, bugün Pierre Loti diye adlandırılan Rabia Hatun Kahvesi’nde buluşurlar. Haliç manzarası karşısında gizli gizli görüşen ikilinin aşkı, Fransız askerin ülkesinden acil olarak çağrılmasıyla beklenmedik bir anda son bulur.

İSTANBUL’A DÖNDÜĞÜNDE ACI HABERİ ALDI

Ne Aziyade, ne de Pierre Loti birbirlerini asla unutamaz. Fransız subay bu hasrete dayanamayıp tekrar İstanbul’un yolunu tutar. Döndüğünde hiç beklemediği bir şey duymuştur; biricik aşkı Hatice, yıllarca ondan haber beklemiş ve Loti’nin ona geri döndüğünü göremeden genç yaşında hayata gözlerini yummuştur.

FRANSA’DAKİ EVİNE HATİCE’NİN MEZAR TAŞINI YAPTIRDI

Pierre Loti, kaybettiği sevdiği kadının dillere destan aşkını kitaba karalamaya başlar. Onun için düşündüğü her bir satırı kaleme döker. Aziyade’ye ölümsüz bir aşk besleyen Fransız subay, Hatice’nin mezar taşının bir kopyasını Fransa’daki evine yollatır.

PİERRE LOTİ TEPESİ

Aziyade ve İstanbul’a olan aşkıyla bilinen Pierre Loti’nin sık sık gittiği kahve, işte bu hikâyesiyle ‘’Pierre Loti Tepesi’’ adını aldı.

KENDİ ÜLKESİNİ ELEŞTİREN BİR TÜRK DOSTU

1913’te Can Çekişen Türkiye kitabıyla Batı politikalarını eleştirip Türkler'e destek veren Loti, o yıl Türkiye’ye geldiğinde Tophane Rıhtımı'nda büyük bir törenle karşılanmıştı. Kendi ülkesi Fransa’nın işgalciliğini eleştiren Loti, Türk aşkı Hatice için de ilk romanını bugün gittiğimiz ‘Pierre Loti Tepesi’nde yazmıştı. Bu hüzünlü aşk hikâyesinin kahramanı Aziyade’nin mezarı, Eski Topkapı Mezarlığı'nda bulunuyor.