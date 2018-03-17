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Pikniğe gittiler cesedini buldular

Manisa Alaşehir'de piknik yapmak için su kanalına gidenler 25 yaşındaki Hatice Uyar'ın cesedini buldu.

DHA | 17.03.2018 - 21:53..
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Bahçearası Mahallesi Değirmendere mevkiine piknik yapmaya giden vatandaşlar, saat 17.30 sıralarında bölgedeki bir su kanalında kadın cesediyle karşılaştı.

KİME AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda cesedin Hatice Uyar'a ait olduğunu tespit etti. Uyar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Pikniğe gittiler cesedini buldular


3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Uyar'ın komşusu Ümit Karabulut, Uyar'ın gazinolarda çalıştığını, annesi ve babasının 3 gündür kızlarından haber alamadığını ve polis ile jandarmaya ihbarda bulunduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pikniğe gittiler cesedini buldular

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