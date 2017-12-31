Piknik dönüşü faciadan kıl payı kurtuldular

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Şuhut Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören Berk Alpertürk, Hasan Hüseyin Tavşancıoğlu ve Mehmet Alkan isimli 3 öğrenci piknik yapmak için gölete gitti.

3 KİŞİ YARALANDI

Pikniklerini yapan 3 arkadaş akşam saatlerinde yemek yapımında kullandıkları piknik tüpünü otomobillerine koyarak geri dönmek için yola çıktılar. Bir süre ilerledikten sonra öğrencilerden biri sigara yakmak isteyince tüpten araç içerisine sızan gaz bir anda alev aldı.

Meydana gelen olayda can havliyle kendilerini otomobilden dışarı atan 3 arkadaş yaralandı.

Yaralı öğrenciler olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şuhut Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan öğrencilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, öğrencilerin facianın eşiğinden döndüğü otomobilin arka kapısında meydana gelen eğilme olayın ciddiyetini de gözler önüne sermiş oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.