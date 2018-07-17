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Piknik dönüşü traktör devrildi: 3 kişi öldü

Tokat Pazar'da traktör römorkunun devrilmesi sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

DHA | 17.07.2018 - 20:56..
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Saat 19.00 sıralarında Pazar ilçesi Ballıca Mağarası yolunda Kemal Gezer idaresindeki 60 DV 398 plakalı traktör, Ballıca Mağarası yakınlarında rampa aşağıya inerken henüz belirlenemeyen sebeple arkasında bulunan römork çıktı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Çıkan römorkun devrilmesi sonucu üzerinde bulunanlar yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildeirmes üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza da traktör römorkunda bulunan Mehmet Gezer, Semire Gezer ve Hanife Özbektaş hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Piknik dönüşü traktör devrildi: 3 kişi öldü

PİKNİKTEN DÖNÜYORLARDI

Kazada yaşamını yitiren 3 kişi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Piknik dönüşü traktör devrildi: 3 kişi öldü



Piknik dönüşü traktör devrildi: 3 kişi öldü




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