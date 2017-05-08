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Piknikte salıncağın altında kaldı

Tek başına bindiği gondol salıncaktan düşen 6 yaşındaki Ela Dilaver ölümden döndü.

08.05.2017 - 16:13
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Darıca'da oturan Eyüp ve Tuğçe Dilaver çifti çocukları Ela'yı yanlarına alarak 8 gün önce Derince Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Çamlık Mesire alanına geldi. Ela bu sırada ailesinin yanından ayrılarak mesire alanında bulunan gondol salıncağa bindi. Ela sallanırken gondol salıncağın altına düşerek yaralandı.

GÖZÜNDE GÖRME KAYBI OLUŞTU

Eyüp Dilaver gondol salıncağın altından aldığı kızını kucağına alarak aracına doğru götürürken, piknik yapan sağlık görevlileri çocuğa müdahalede bulundu. Yaralanan çocuk Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün hastanede tedavi gören Ela'nın kafasını çarpması sonucu gözleri kan içinde kalırken, sol gözünde yüzde 40 oranında görme kaybı oluştu. Eyüp Dilaver olayın şokunu halen atlatamazken, mesire alanlarında bulunan gondol salıncakların çocuklar için uygun olmadığını, çocukların salıncaktaki boşluktan düşebildiğini belirterek, olası kazaların önüne geçilmesi için salıncakların kaldırılmasını istedi.

Piknikte salıncağın altında kaldı

Piknikte salıncağın altında kaldı

Piknikte salıncağın altında kaldı

Piknikte salıncağın altında kaldı

Piknikte salıncağın altında kaldı

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