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Piknikte serinlemek için girdiği Van Gölü'nde boğuldu

Van Erciş'te ailesiyle piknik yapmaya gittiği Van Gölü'ne giren 25 yaşındaki Ömer Tuncer boğuldu.

DHA | 26.07.2018 - 19:25..
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Bugün saat 17.00 sıralarında Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bitlis-Erciş karayolu üzerindeki Bayramlı köyü yakınlarında ailesiyle birlikte piknik yapmak için sabah saatlerinde köy yakınındaki Van Gölü sahiline giden Ömer Tuncer, serinlemek için göle girdi.

GÖLDE BOĞULDU

Bir süre gölde yüzen Ömer Tuncer, daha sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden gencin kardeşleri, ağabeylerini kurtarmak için hemen göle atladı. Kardeşlerin büyük çabalar sonucu ulaştığı Ömer Tuncer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gölden kardeşleri tarafından çıkartılan Tuncer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere  Erciş Devlet Hastanasi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Piknikte serinlemek için girdiği Van Gölü'nde boğuldu



Piknikte serinlemek için girdiği Van Gölü'nde boğuldu



Piknikte serinlemek için girdiği Van Gölü'nde boğuldu



Piknikte serinlemek için girdiği Van Gölü'nde boğuldu

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