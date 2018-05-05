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Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu

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Yemen ile BAE arasında Sokotra Adası gerginliği

Fransız halkı, ekonominin çöküntüye uğramasından dolayı son aylarda başkent Paris ve birçok kentte gösteri yaparken, Moody's Fransa'nın kredi görünümü yükseltti.

Piknik'ten dönen aile kaza yaptı

Volkswagen'in eski CEO'su davalık oldu

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında kurulan 4'lü ittifakı değerlendirdi.

Süreyya Önder: İyi Parti'ye bel bağlayan CHP hata yaptı

Adıyaman'da 5 katlı bir binada çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

1 Erdoğan: Teknolojik bağımlılık yeni felaket Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda değerlendirmelerinin sorulması üzerine, teknoloji bağımlılığını "Yeni bir felaket diye tanımladı.

2 Gazze'de bin 143 kişi yaralandı Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde 6. cuma geride kalırken, sadece bugün İsrail askerleri tarafından 149 çocuk ve 78 kadın yaralandı.

3 Hayati Yazıcı: Kılıçdaroğlu vekil olacağını bilse adaydı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, CHP'nin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesini yorumladı.

4 Dünyadaki en işlek uçuş rotası açıklandı Singapur ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki uçuş güzergahının, dünyadaki en işlek uluslararası uçuş rotası olduğu bildirildi

5 Yemen ile BAE arasında Sokotra Adası gerginliği Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı onlarca askerin konuşlandığı Sokotra Adası'ndaki bağımsızlık hakkından vazgeçmeyeceğini belirtti.

6 Avusturya sığınmacıları toplama merkezlerine gönderiyor Aşağı Avusturya eyaletinde iltica başvuruları reddedilen sığınmacılar, Avusturya tarafından "toplama merkezlerinde" yaşamak zorunda bırakıldı.