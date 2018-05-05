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Piknik'ten dönen aile kaza yaptı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, piknikten dönenlerin bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

DHA | 05.05.2018 - 02:18..
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bulunduğu Topuk Yaylası'ndaki göledin kenarında piknik yapan aile evlerine gitmek üzere yola çıktı. Dönüş yolunda kaza yapan araç uçuruma yuvarlandı. Aileden 5 kişi yaralandı.

Piknik'ten dönen aile kaza yaptı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hasan Perçin idaresindeki 81 FN 932 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Otomobil ters dönerken, Hasan Perçin, Duygu Perçin ve akrabaları Aynur Işık, Derya Işık ve Damla Işık yaralandı. Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Piknik'ten dönen aile kaza yaptı

Piknik'ten dönen aile kaza yaptı

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