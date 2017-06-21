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Pilot hava trafiğinden değil, karadan şikayetçi

Atatürk Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra park yerine giden bir uçağın pilotu, apronda görev yapan bir aracı kuleye şikayet eti.

21.06.2017 - 11:14
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Atatürk Havalimanı'nda DHMİ ekipleri kurallara uyulması adına denetimlerde bulunurken iki uçağın arasından tehlikeye yol açabilecek şekilde yasak olmasına rağmen bir araç geçti.

PİLOT, KARADAKİ ARACI KULE'YE BİLDİRDİ

Konuyla ilgili Atatürk Havalimanı'na inip park yerine giden bir uçağın pilotu ile Hava Trafik Kontrol Merkezi arasındaki konuşmalar dikkat çekti. Pilot, hava trafik kontrol merkezine önünde gerçekleşen olayı rapor ederek iki uçağın arasından geçen apronda görev yapan araç ile ilgil olarak çalışma başlatıldığı bildirildi.

* Pilot ile kule arasında yapılan konuşma ise şöyle:

Pilot: "Efendim küçük araçlardan bir tanesi iki uçağın arasından geçti. Bizim hemen önümüzden geçti bilginize. Bagajları çekenlerden."

PİLOTA, PLAKASI SORULDU

Pilotun yaptığı bu anonstan sonra, hava trafik kontrolörü de pilota aracın plakasını görüp görmediğini sorarak aracın geçtiği yere bir araç göndereceğini söyledi.

Pilot hava trafiğinden değil, karadan şikayetçi

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