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Pilotlar Adana semalarında Cumhurbaşkanı'na selam verdi

AK Parti kongrelerine katılmaya devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Antalya'ya giderken kahraman pilotlarımız bir süre eşlik etti.

Haber Merkezi | 10.03.2018 - 17:09..
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Pilotlar Adana semalarında Cumhurbaşkanı'na selam verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de AK Parti kongresine katıldı.

Burada gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3213'e yükseldiğini bildiren Erdoğan, operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

O ANLAR KAMERADA

Mersin'deki temaslarının ardından ikinci durağı olan Antalya'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F-16 pilotları da eşlik etti.

Bir süre Erdoğan'ın uçağıyla birlikte hareket eden pilotlarımız, Başkomutan'a selam verdikten sonra uçağın yanından ayrıldı.

O anlara ait görüntüleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan F16 pilotları VİDEO

Pilotlar Adana semalarında Cumhurbaşkanı'na selam verdi

Pilotlar Adana semalarında Cumhurbaşkanı'na selam verdi

Pilotlar Adana semalarında Cumhurbaşkanı'na selam verdi

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