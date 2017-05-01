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Pilotlar çevreyi kirleten gemiyi ihbar etti

Atatürk Havalimanı'na inişe geçen Türk Hava Yolları pilotları sintine boşaltan gemiyi ihbar etti.

01.05.2017 - 11:52
  1. Haberler
  2. Yaşam

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Marmara Denizi üzerinden inişe geçtikleri sırada pilotlar 600 metre yükseklikten bir geminin denizi kirlettiğini fark ettiler. Sintine boşaltan gemiyi pilotlar, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne ihbar ederek görevlilerin harekete geçmesini sağladı. Ses kayıtlarına yansıyan olayda İstanbul Atatürk Havalimanı'na cumartesi günü iniş için yaklaşan bir THY uçağının pilotu, "7 milde bir gemi tamamen sintinesini boşaltmış. Çok kötü çevre için." diyerek kuleyi uyardı.

Öte yandan Türk Hava Yolları'nın Kamerun'un Yaounde kentinden gelen Boeing 737-900 tipi uçağının pilotu da inişte yaklaşık 600 metre yükseklikte Marmara Denizi'ndeki sintine kirliliğini gördü. TK667 sefer sayılı uçağın pilotu da hemen Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne gemiyi ihbar etti.THY pilotu, "Efendim yaklaşık 8.5 milde deniz kirliliği mevcut.Bir gemi tahmin ediyorum sintine boşaltmış gibi görünüyor.Rapor edildi mi?" bilgilendirmesinde bulundu.

Pilotların ihbarı üzerine gemi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Pilotlar çevreyi kirleten gemiyi ihbar etti VİDEO

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