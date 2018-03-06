Pilotların işini kolaylaştıracak teknoloji geliştiriliyor

Uçağa binmek kimisinin korkusuyken, kimisinin de tutkusu. Pilotların çoğu bu tutkularını gerçekleştirerek bu zor mesleğe adım atıyor.

UÇAKLARDAKİ TEKNOLOJİ İLERİYE TAŞINIYOR

Uçaklarda yolculara ve kabin memurlarına sunulan imkanlar daha da artırılacak. Bu kapsamda yeni projeler üzerinde bir çalışma gerçekleştiriliyor. Hazırlanan programa göre kabinde elektronik ses kontrol modülü, pilot kabininde ise 3 boyutlu ekranlar yer alacak.

KOKPİTTE 3 BOYUTLU EKRANLAR YER ALACAK

Kokpitlerdeki ekranlarda genel olarak 2 boyutlu yapay bir görüntü oluşturuluyor. Gelişmiş yeni teknolojik ekranla birlikte arazi, pist ve engelleri 3 boyutlu olarak pilota sunuyor. Etrafta oluşabilecek tüm şeylerle ilgili detay da sunacak.

PİLOTLARIN VE YOLCULAR İÇİN DAHA KOLAY OLACAK

Honeywell Aerospace'in yürüttüğü çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Bryan Weaver pilotlarını işinin daha da kolaylaşacağı görüşünde. Weaver, "Biz sanki her zaman hava güzelmiş gibi bir uçuş sağlamak istiyoruz." dye konuştu.

Arazinin ve uçağın konumu da bu teknolojiyle sürekli güncelleniyor. Bu şekilde de kaza oranı neredeyse sıfıra kadar iniyor. Bu teknolojiyle hem pilotların işi kolaylaşacak, hem de yolcular daha rahat bir nefes alacak.

ŞAŞKINLIK YARATACAK BİR TEKNOLOJİ

Yetkililer, ilerleyen yıllarda pilotların ses komutuyla uçakları kaldıracaklarını da belirterek şaşkınlık yarattı. Tabi ki bununla ilgili de özel bir dil oluşturulacak ve pilotlar bu dili kullanarak uçakları kalkışa hazır hale getirecek. Böylece komutları manuel olarak veren pilotların işi daha da kolaylaşacak.