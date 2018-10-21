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Pınar Altuğ: Başıma gelen en güzel şey kocam

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, evlilik devam ettiği sürece aşkın da sürmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 21.10.2018 - 04:57..
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Pınar Altuğ, en büyük önceliğinin eşi ve kızı olduğunu söyledi. "Onlar olmadan hayat çok zor olurdu" diye Altuğ, "Beni tamamlıyorlar ve nefes almamı sağlıyorlar" şeklinde konuştu.

1 NUMARASI EŞİ

"Hayatta başınıza gelen en iyi şey ne?" sorusunu Yağmur Atacan'ın ismini vererek cevapladı. Ünlü oyuncu, "Önce kocam sonra kızım. Çünkü o olmasa kızım da olmazdı" dedi.

Pınar Altuğ: Başıma gelen en güzel şey kocam

"AŞK DEVAM ETMELİ"

Evlilik boyunca aşkın sürmesi gerektiğine inanan Pınal Altuğ, sözlerine şöyle devam etti;

"En büyük önceliğim kızım ve kocam. Onlar benim her şeyim. Beni tamamlıyorlar ve nefes almamı sağlıyorlar. Ama devamında benim ve eşimin ailesi. Biz birleştik ve büyük bir aile olduk."

"Aşk biterse her şey bitermiş gibi geliyor bana. Hala kocamı gördüğüm zaman gözlerim parlıyorsa tamamdır. Öbür türlüsü ev arkadaşlığına döner. Aşk olmalı."

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