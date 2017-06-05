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Pınar Altuğ Çocuklar Duymansın'la yeniden dönüyor

Çocuklar Duymasın efsanesi Kanal D ekranlarında Temmuz ayının ortası veya başı gibi yeniden başlayacak.

05.06.2017 - 07:08
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  2. Medya

DD

Çocuklar Duymasın efsanesi Kanal D ekranlarında Temmuz ayının ortası veya başı gibi yeniden başlayacak.

Son günlerde yeniden yayın hayatına başlayacağını öğrendiğimiz yapıtlar arasına "Çocuklar Duymasın" dizisi de girdi. Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu bugünkü köşesinde, Yeni adı "Çocuklar Duymasın Güç Uyanıyor" olacak dizinin ayrıntılarını yazdı. Survivor Furkan'la ilgili de ilginç bir iddiada bulundu.

"PINAR ALTUĞ İKNA OLDU"

İşte Sina Koloğlu'nun o yazısı:

Birol Güven önce 'Yatak Odası Diyalogları' kitabından yola çıkarak Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ ikilisi için dizi çekecekti. Sonra araya Kanal D girdi "İlla Çocuklar Duymasın" dedi. Sanırım teklif yerindeydi fikir değiştirmek için. Bütün ekip yeniden bir araya gelecek.

KONU: KENTSEL DÖNÜŞÜM

Belki Havuç bile bunun için 'Survivor'dan elendi. Yeni adı 'Çocuklar Duymasın Güç Uyanıyor.' Kanal D'de Temmuz ortası ya da sonu gibi yayına girmeyi planlıyorlar. Yeni karakterler de eklenecek. Kentsel dönüşüm, yeni dizinin temel taşlarından biri olacak. Bedava olan mahalleyi milyarlık projeyle satan inşaatçılar mesela ayrıntılardan biri.

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