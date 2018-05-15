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Pınar Altuğ mutlu evliliğin sırrını verdi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kendisinden yaşça küçük eşi ve evliliği hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 09:57..
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Oyuncu Yağmur Atacan'la olan evliliğinin 10. yılını kutlayan Pınar Altuğ, 'Mutlu evliliğin sırrı karşılıklı anlayış' dedi.

Pınar Altuğ mutlu evliliğin sırrını verdi

"2 YAŞ ÇOK ÖNEMLİ"

"Hayatta yaptığım en güzel şey kızım Su" diyen Pınar Altuğ, konuşmasına şu sözleri ekledi: "Çocuğun gelişimi açısından 2 yaş çok önemlidir. Su, 2 yaşına gelinceye kadar onu yanımı dan hiç ayırmadım. Nereye gittiysem set, toplantı her yere benimle birlikte geldi" dedi.

Kısa süre önce evliliklerinin 10. yılını kutlayan Pınar Altuğ, "En zor zamanlarda eşim 'Benim seninle geçinmeye gönlüm var' der. Mutlu evliliğin sırrı karşılıklı anlayış" dedi.

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