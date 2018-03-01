Pınar Altuğ'dan botoks açıklaması

Oyuncu Pınar Altuğ'un botoks yaptırdığı ve bu nedenle yüzünün şiştiği, gözlerinin görünmez olduğu iddia edildi. Altuğ, hakkındaki iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"GÖZ NEZLESİ OLDUM"

İşte Pınar Altuğ'nun o açıklaması: "Bu fotograf dün çekildi. Öncesinde basından başka arkadaşlarımla karşılaştım 'fotoğraf alalım' dediler, 'gözlerim alerji oldu, o yüzden hazır çekim yokken makyaj da yapmadım. Bugünlük beni affetseniz' dedim ve saygı gösterip 'tabii ki' dediler. Sonra sokakta yürürken başka biri çekip, hiçbirşey sormadan altını kafasına göre doldurmuş. Basın mensubu arkadaşlar, her gördüğünüz şişlik botoks değildir, zaten botoks yüzde şişkinliğe sebebiyet vermez. Keşke şu fotoğrafların altını kafanıza göre doldururken harcadığınız zamanın azıcığını araştırmak, öğrenmek ya da sormak için kullansanız!"