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Pınar Sabancı çocuklarını parka tekneyle götürüyor

Kanlıca'daki yalılarından çocuklarıyla çıkan Pınar Sabancı, tekneye binerek Bebek'e geçti.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 08:42..
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Geçen yıl 3 yaşındaki oğlunu tekneyle okula götürüp o anları Instagram hesabından paylaşınca eleştirilen Pınar Sabancı bu sefer de çocuklarını tekneyle parka götürürken görüntülendi.

Pınar Sabancı çocuklarını parka tekneyle götürüyor

PARKTAN ZOR AYRILDILAR

Oğlu Yalçın ile kızı Arya'yı hava almaları için Bebek Parkı'na getiren Pınar Hanım, bir yandan telefonla konuşarak diğer işlerini halletti. Salıncakta sallanan, tahterevalliye binen ve kardeşi Arya ile hoşça vakit geçiren Yalçın Sabancı, annesinin ısrarları sonucu parktan ayrılmaya ikna oldu. Pınar Sabancı ve çocukları, yine tekneye binerek semtten ayrıldı.

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