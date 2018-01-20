Pink Floyd, Roma'da sergi açtı

70’lerin sonu ve 80’lerde fırtına gibi esen, bazıları için yaşam tarzı olan, albüm kapak tasarımlarıyla da dikkat çeken Pink Floyd, "Best Of"çuların listelerinde mutlaka şarkılarını barındırdığı bir grup olarak yerini aldı.

Pink Floyd, sayısız konserler verip, rekor rakamlardaki izleyici kitlesi ve hasılatıyla kendisini, hem döneminde hem de günümüzde TOP 100’e yazdırmayı başardı.

ROGER WATERS SERGİ AÇILIŞINDA

Serginin açılışını, grubun davulcusu Nick Mason ile basçı, besteci ve vokalisti Roger Waters yaptı. Açılışta konuşan Waters; “Sergilenen objelerin özellikle 70'li yıllardaki siyasi atmosferi de anlamak için iyi birer belge niteliğinde” olduğunu söyledi.

HAYRANLARI TARAFINDAN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Açılışının ardından hayranları tarafından büyük beğeni toplayan serginin içerisinde, albüm kapaklarının gerçeğe dönüştüğü dekorlar, hem 70’ler hem de 80’ler dönemine ait kullandığı eşyalar, ekipmanlar ve afişler, ilk basım plak, kostüm ve besteler başta olmak üzere yüzlerce obje sergileniyor. Sergi, Temmuz 2018'e kadar devam edecek.

Güzel bir tesadüftür ki sergi, grubun ilk kez Nisan 1968’de İtalya'da sahneye aldıkları The Piper Club’un hemen yanı başında bulunuyor.