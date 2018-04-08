Piramitlerin sırrı keşfedildi

Hakkında çok şey konuşuldu, yazıldı çizildi. Komplo teorisyenlerinin senaryolarına konu olan Mısır piramitleri nin gizemi üç bin yıl önce yazılan günlüklerde ortaya çıktı.

ÜST DÜZEY SORUMLUNUN GÜNLÜĞÜ

Keops Piramidi'nin yapımında kullanılan 170 bin ton kayanın nasıl getirildiği merer isimli bir üst düzey sorumlunun günlüklerinde yazanlarla ortaya çıktı.

3 bin yıllık bu günlüklere göre, tam 2 buçuk tonluk dev kireçtaşı ve granit bloklar, Nil Nehri üzerinden tahta sandallarla piramidin yapıldığı bölgeye taşındı. Sandallar iplerle birbirine bağlanırken, eski Mısırlı mühendisler de geçiş için Nil kıyısındaki bir limandan piramidin inşa edileceği Gize’ye doğru kanal açtı.

170 BİN TON KAYA TAŞINDI

Dev taşlar bu yöntemle 800 km öteden su üzerinde getirildi. Bunda binlerce işçi görev alırken, toplam 170 bin ton kaya taşınmış oldu. Arkeolog Mark Lehner, söz konusu kanalın taslağını çıkardıklarını anlatırken, günlüğe ve yönteme ilişikin çalışmalar devam ediyor.