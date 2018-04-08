taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,49
PETR
67,0400

Piramitlerin sırrı keşfedildi

Mısır'da bulunan ve yapımına uzaylıların da el attığı iddia edilen piramitlerin gizemi 3 bin yıllık bir günlüğün bulunmasıyla çözüldü.

Haber Merkezi | 08.04.2018 - 09:15..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hakkında çok şey konuşuldu, yazıldı çizildi. Komplo teorisyenlerinin senaryolarına konu olan Mısır piramitleri nin gizemi üç bin yıl önce yazılan günlüklerde ortaya çıktı.

Piramitlerin sırrı keşfedildi

ÜST DÜZEY SORUMLUNUN GÜNLÜĞÜ

Keops Piramidi'nin yapımında kullanılan 170 bin ton kayanın nasıl getirildiği merer isimli bir üst düzey sorumlunun günlüklerinde yazanlarla ortaya çıktı.

3 bin yıllık bu günlüklere göre, tam 2 buçuk tonluk dev kireçtaşı ve granit bloklar, Nil Nehri üzerinden tahta sandallarla piramidin yapıldığı bölgeye taşındı. Sandallar iplerle birbirine bağlanırken, eski Mısırlı mühendisler de geçiş için Nil kıyısındaki bir limandan piramidin inşa edileceği Gize’ye doğru kanal açtı.

Piramitlerin sırrı keşfedildi

170 BİN TON KAYA TAŞINDI

Dev taşlar bu yöntemle 800 km öteden su üzerinde getirildi. Bunda binlerce işçi görev alırken, toplam 170 bin ton kaya taşınmış oldu. Arkeolog Mark Lehner, söz konusu kanalın taslağını çıkardıklarını anlatırken, günlüğe ve yönteme ilişikin çalışmalar devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar
Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Çeşitli özellikleriyle bizleri cezbeden bu küçük ve akıllı teknoloji aslında bizi kansere kadar sürükleyebilme etkisine sahip.
Hollanda'da 'Buyurun ben Müslümanım' etkinliği
Milli Görüş teşkilatları, Müslümanlara karşı ön yargıları gidermek için 23 farklı noktada gül dağıtarak İslam'ı anlattı.
Umursamaz şoför 2 kazaya neden oldu
Çin'de sapağı kaçıran şoför trafiği birbirine kattı.
Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi
Birleşik Krallık'ta aksak ve tıkanık olan sağlık hizmeti, İngilizleri çareyi yurt dışında aramaya itiyor. Ülkesinde randevu bile alamayan İngilizler Türkiye'yi tercih ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

62
Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

128
Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı

Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı

25
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ABD'de

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ABD'de

104
Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

49
Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın

Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın

65
Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM