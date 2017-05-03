Piri: AB'ye girmek isteyen kriterleri yerine getirir

Alman basınına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yanıt veren AP Türkiye Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, “Türkiye gerçekten üyelikle ilgileniyor olsaydı, Ankara’nın bunu göstermesi gerekirdi” dedi, yeni bir faslın açılmasının “kesinlikle söz konusu olmadığını” söyledi.

DW’nin Alman Die Welt gazetesinden aktardığı habere göre Piri, Avrupa Birliği’nin (AB) üyelik konusunda hiçbir ülkenin şantajına boyun eğmeyeceğini, bunun Türkiye için de geçerli olduğunu savundu ve “AB’ye girmek isteyen, kriterleri yerine getirmek zorunda. Ama Türkiye’de bunu hiç göremiyorum.” dedi, müzakerelerin kesilmesi gerektiğini savundu.

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANINA TEPKİ GÖSTERDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i de eleştiren Piri, Gabriel’in Ankara’ya yönelik politikasını değiştirmesini istedi. “Gabriel Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesine direnişiyle, Avrupa Birliği’nin inandırıcılığını tehlikeye sokuyor ve Türk vatandaşlarının anayasa reformuna Hayır diyen yarısının görüşünü hiçe sayıyor.” diyen Hollandalı raportör, Türkiye ile ortak değerler üzerine kurulu olmayan bir işbirliğinin ülkedeki demokratik güçlere yardımcı olacağına inanmadığını kaydetti. Piri, Gabriel’e istinaden “İnsan haklarının ihlallerine sesini çıkarmayan, Avrupa karşıtlarının da ekmeğine yağ sürer.” ifadelerini kullandı.