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Pişkin hırsızlar habercilerden şikayetçi oldu

Kartal'da daire içerisinde, ev sahibine yakalanan hırsızlar, polisten kaçamayınca kendilerini görüntüleyen muhabirlerden şikayetçi olacaklarını söylediler.

İHA | 14.03.2018 - 12:44..
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Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bayındırlık Sokak içerisinde bir apartman dairesine giren hırsızlar, ev sahibi ile daire içerisinde yüz yüze geldi. Korkarak kaçan hırsızlar, kaçarken ev sahibinin telefonunu aldı.

YAKALANAN HIRSIZLARDAN PİŞKİN TAVIR

Ev sahibinin, polisi arayarak ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çaldıkları malzemelerle kaçmaya çalışan hırsızlar, hırsızlık yaptıkları adrese çok yakın bir sitenin bahçesinde çalıların içerisinde saklanırken yakalandı.

Pişkin hırsızlar habercilerden şikayetçi oldu

Pişkin hırsızlar habercilerden şikayetçi oldu

Kelepçelenen Yunus K. ve Celal K. isimli hırsızlık şüphelileri İHA muhabirinin sorularına "Hırsızlık yapmıyorduk, biz burada esrar içiyorduk. Bizi çektiğiniz için sizden şikayetçi olacağız." dedi. Hırsızlık şüphelilerinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu anlaşıldı.

Pişkin hırsızlar habercilerden şikayetçi oldu

"TAM YAKALIYORDUK KAÇTI"

Hırsızların girdiği dairenin sahibi “İçeride karşı karşıya geldik, tam yakalıyorduk kaçtı. Benim dairemden sadece telefonumu çalmışlar. Kartal Polisine teşekkür ediyorum. Bu hırsızlar mahallemize dadanmıştı, tekrardan polis arkadaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Hırsızlık şüphelilerinin girdiği dairenin sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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