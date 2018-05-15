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Pistonlara gizlenmiş 350 bin uyuşturucu hap bulundu

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapan narkotik ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını belirledikler araç sürücüsünü tutukladı.

AA | 15.05.2018 - 09:05..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik park alanında şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama yaptı.

Pistonlara gizlenmiş 350 bin uyuşturucu hap bulundu

HAPLAR TORNA ATÖLYESİNDE ÇIKARILDI

Kamyonda yapılan aramada uyuşturucuya rastlamayan ekipler, şüphe üzerine araçtaki koliler arasında bulunan 13 pistonu incelenmek üzere torna atölyesine götürdü.

Burada makinelerle kesilen pistonlarda 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun üzerine araç sürücüsü M.Ş. gözaltına alındı.

Pistonlara gizlenmiş 350 bin uyuşturucu hap bulundu

Zanlı M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Pistonlara gizlenmiş 350 bin uyuşturucu hap bulundu

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