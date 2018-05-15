Pistonlara gizlenmiş 350 bin uyuşturucu hap bulundu

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneğinin Türkiye standına konuk oldu.

2

Dünyanın ilk denizaltısı: Tahtelbahir

İlk denizaltı'yı Osmanlı zamanında tersane başı Mimar İbrahim Efendi yaptığına dair bir hikaye var. Bana çok enteresan gelen öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum.