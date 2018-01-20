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Pistten çıkan uçağın kargo bölümü boşaltılıyor

Trabzon Havalimanı’nda pistten çıkan uçak bulunduğu yerden 5 gün sonra yapılan operasyonla çıkarılırken, uçaktaki valizler de bugün sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

İHA | 20.01.2018 - 13:19..
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Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkarak denize tarafına yönelen ve denize 10 metre kala durabilen Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki valizler uçağın 20 saatlik bir operasyonla bulunduğu yerden kurtarılarak aprona çekilmesinin ardından dün uçaktan boşaltılıyor.

Pistten çıkan uçağın kargo bölümü boşaltılıyor

YOLCULAR BAGAJLARINI TESLİM ALIYOR

Valizini almaya gelen yolculardan uçakta 2-B’de yolculuk yapan KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Eyyüp Ali Metin de vardı. Metin, bagajlarını eksiksiz teslim aldığını belirterek "Bizi telefonla aradılar ve bagajımızı gelip almamızı istediler. Sorunsuz bir şekilde valizlerimizi ve özel eşyalarımızı teslim aldık." dedi.

Pistten çıkan uçağın kargo bölümü boşaltılıyor

"ÇOK BÜYÜK BİR KAZA ATLATMIŞIZ"

Metin, yaşadıkları uçak kazasının boyutunu sabah televizyon ve internet sitelerindeki uçağın gündüz görüntü ve fotoğraflarını görünce anladığını ifade ederek "O gece uçak pistten çıkınca uçakta en fazla kadınların ve çocukların sesleri duyuldu. Ardından açılan kapılardan hava yastıklarından kayarak indik. Çamurun içine inmiştik, karanlıkta çok bir şey anlamadık. Kazanın boyutunu sabah televizyonlardan ve internet sitelerinden uçağın görüntü ve fotoğraflarını görünce anladık. Gerçekten çok büyük bir kaza atlatmışız. Allah korumuş." ifadelerini kullandı.

"UÇAĞA BİNMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Metin, yaşadığı uçak kazasına rağmen seyahatlerde uçak binmeyi sürdüreceğini de belirterek "Her şeye rağmen uçakla yolculuk yapmak mesafeleri kısaltması açısından çok avantajlı. Uçak binmeyi mecbur devam edeceğim." diye konuştu.

Pistten çıkan uçağın kargo bölümü boşaltılıyor

"BİR ŞEY ANLAMADIM"

Yolculardan Yıldıray Fettahoğlu da valizini gelerek teslim alırken, o gece en büyük korkuyu uçaktaki kadınlar ve çocukların yaşadığını ancak kendisinin gece karanlık olması ve yaşanan kargaşa nedeniyle fazla bir şey anlamadığını belirtti.

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