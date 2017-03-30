Pitbull cinsi köpeklerle gasp iddiası

Karabük'te, bir kişiyi pitbull cinsi köpekleriyle korkutup, bıçakla tehdit ettikten sonra gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Caddesi'nde, parkta oturan Hasan İ'nin yanına pitbull cinsi köpekleriyle yaklaşan iki kişi, sigara ve para istedi.

KÖPEKLE KORKUTTULAR

Sigara ve parası olmadığını ifade eden Hasan İ'yi, köpeklerle korkutan ve bıçak çekip darp eden şüpheliler, cebindeki 3 lira 85 kuruşu aldı.

Hasan İ'nin ihbarı üzerine çevrede araştırma yapan ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Ömer G. ve Arif S'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Üst aramalarında ekmek bıçağı ile gasbedildiği iddia edilen paranın bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pitbull cinsi köpekler ise Karabük Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.