taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.361
USD
3,6812
EURO
3,9614
ALTIN
144,75
PETR
57,0800

Pitbull ile 8 yaşındaki kızın dostluğu şaşırtıyor

Ankara'da evlerinde besledikleri Pitbull cinsi köpek ile kıskandıran bir dostluk kuran 8 yaşındaki Ecrin köpeğini ninni söyleyerek uyutuyor.

06.02.2017 - 10:12
  1. Haberler
  2. Yaşam

pitbull

Görünüşü ve güçlü yapısı ile görenlerin korktuğu Pitbull cinsi köpeği yavruyken alarak beslemeye başlayan Ersan Yaşin, 18 aydır beslediği Tetik isimli köpeği tam bir bakıcı haline getirdi. Evlerinde besledikleri Tetik ile vaktinin büyük bölümünü geçiren küçük Ecrin Yaşin ise, köpeği ile çok iyi anlaşıyor. Köpeği ile oyunlar oynayan ve bakımını üstlenen küçük kız, ninni söyleyerek köpeğini uyutuyor.

Pitbull ile 8 yaşındaki kızın dostluğu VİDEO

"ÇOK İNSAN SEVER BİR KÖPEK"

Tetik’in hiç kimseye zarar vermediğini belirten 8 yaşındaki Ecrin, “Tetik bize ilk geldiğinde 2 aylıktı, şimdi 18 aylık. Yaklaşık 2 senedir bizle duruyor. Biz de onu çok seviyoruz. Çocuk sevgisi ile yaşadığı için hiçbir çocuğa, hiçbir insana zarar vermiyor. Eskiden bizim komşularımız korkardı, çocuklar korkardı, şimdi çocuklar geliyor, ‘Tetik’i de getir oynayalım’ diyorlar. Çok insan sever bir köpek. Ben de uyuturum, ninni söylerim ona, küçükken yatağımda da yatırmıştım bir kere” dedi.Pitbull ile 8 yaşındaki kızın dostluğu şaşırtıyor

"İYİ DAVRANIRSANIZ BU KÖPEK DE SİZE İYİ DAVRANIR"

Hayvanları ve çocukları çok sevdiğini belirten baba Ersan Yaşin ise, köpeği Tetik ile her türlü aktiviteyi ailesi ile birlikte yaptığını anlatarak, “Bu köpekleri psikolojisi bozuk insanların eline veriyorlar, köpeği karanlıkta bırakıyorlar, yemek vermiyorlar, su vermiyorlar, kötü yetiştiriyorlar. Köpek dışarıya çıktığı zaman psikolojisi bozuk oluyor. Benim bildiğim kadarıyla bu köpekler dadı olarak kullanılıyor yabancı ülkelerde. Çocuğunuzu emanet edebilirsiniz. Benim çocuğum parkta oynarken bir kere kayboldu. Ecrin’in atletini Tetik’e koklattım, ‘Git Ecrin’i bul oğlum’ dedim. İki sokak ötede Ecrin’i buldu ve çeke çeke eve geri getirdi. İyi davranırsanız bu köpek de size iyi davranır” diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

72
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

43
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

195
Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya'da zincirleme trafik kazası

34
9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

35
Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

8
Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM