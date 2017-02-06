Pitbull ile 8 yaşındaki kızın dostluğu şaşırtıyor

Görünüşü ve güçlü yapısı ile görenlerin korktuğu Pitbull cinsi köpeği yavruyken alarak beslemeye başlayan Ersan Yaşin, 18 aydır beslediği Tetik isimli köpeği tam bir bakıcı haline getirdi. Evlerinde besledikleri Tetik ile vaktinin büyük bölümünü geçiren küçük Ecrin Yaşin ise, köpeği ile çok iyi anlaşıyor. Köpeği ile oyunlar oynayan ve bakımını üstlenen küçük kız, ninni söyleyerek köpeğini uyutuyor.

Pitbull ile 8 yaşındaki kızın dostluğu VİDEO

"ÇOK İNSAN SEVER BİR KÖPEK"

Tetik’in hiç kimseye zarar vermediğini belirten 8 yaşındaki Ecrin, “Tetik bize ilk geldiğinde 2 aylıktı, şimdi 18 aylık. Yaklaşık 2 senedir bizle duruyor. Biz de onu çok seviyoruz. Çocuk sevgisi ile yaşadığı için hiçbir çocuğa, hiçbir insana zarar vermiyor. Eskiden bizim komşularımız korkardı, çocuklar korkardı, şimdi çocuklar geliyor, ‘Tetik’i de getir oynayalım’ diyorlar. Çok insan sever bir köpek. Ben de uyuturum, ninni söylerim ona, küçükken yatağımda da yatırmıştım bir kere” dedi.

"İYİ DAVRANIRSANIZ BU KÖPEK DE SİZE İYİ DAVRANIR"

Hayvanları ve çocukları çok sevdiğini belirten baba Ersan Yaşin ise, köpeği Tetik ile her türlü aktiviteyi ailesi ile birlikte yaptığını anlatarak, “Bu köpekleri psikolojisi bozuk insanların eline veriyorlar, köpeği karanlıkta bırakıyorlar, yemek vermiyorlar, su vermiyorlar, kötü yetiştiriyorlar. Köpek dışarıya çıktığı zaman psikolojisi bozuk oluyor. Benim bildiğim kadarıyla bu köpekler dadı olarak kullanılıyor yabancı ülkelerde. Çocuğunuzu emanet edebilirsiniz. Benim çocuğum parkta oynarken bir kere kayboldu. Ecrin’in atletini Tetik’e koklattım, ‘Git Ecrin’i bul oğlum’ dedim. İki sokak ötede Ecrin’i buldu ve çeke çeke eve geri getirdi. İyi davranırsanız bu köpek de size iyi davranır” diye konuştu.



