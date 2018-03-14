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Pitbull köpeğinin saldırdığı çocuk tedaviye alındı

İzmir'de pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun vücudunda kırıklar ve derin kesikler oluştu.

AA | 14.03.2018 - 15:41..
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İzmir Çiğli'de 11 Mart Pazar günü futbol oynamak için eğitim gördüğü Tekel Ortaokulu'na giden Edis, Ege Sanayi Sitesi içerisinden geçtiği sırada bir iş yerinde bulunan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

SOL KOLU KIRILDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Soner Edis, köpeğin sahibi K.E. tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Edis'i Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sol kolunun kırıldığı, vücudunun çeşitli bölgelerinde doku zedelenmesi ve derin kesikler oluştuğu tespit edildi.

Pitbull köpeğinin saldırdığı çocuk tedaviye alındı

"KOLUMU BACAĞIMI HİSSETMİYORUM"

Kolları ve sol bacağı sargıya alınan, bacaklarında da yaralanma meydana gelen Edis'ten alınan dokuyla derin yaraların kapatılacağı öğrenildi.

Hastane psikologlarından destek alan Edis, yaşadığı olayı unutamadığını, gece rüyasından korkarak uyandığını anlatarak "Sahibi gelene kimse karışmadı. Bağırdılar, sahibi geldi döverek köpeği aldı götürdüler. Ambulans geldi aldı, beni hastaneye götürdüler, gerisini hatırlamıyorum. Kolumu ve bacağımı hissetmiyorum. Uyurken korkarak uyanıyorum." dedi.

Pitbull köpeğinin saldırdığı çocuk tedaviye alındı

Pitbull köpeğinin saldırdığı çocuk tedaviye alındı

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