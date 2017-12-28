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Pitbull saldırısına uğrayan sokak köpeği hayata tutundu

İstanbul Bahçelievler’de sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi köpeğin saldırdığı sokak köpeği, yaşamaz denmesine rağmen 45 gün sonra iyileşti.

İHA | 28.12.2017 - 11:11..
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İstanbul Bahçelievler’de 45 gün önce, sahibi tarafından sokakta gezdirilen pitbull cinsi köpek, sahipsiz bir köpeğe saldırdı. Sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi köpek, diğer köpeği feci şekilde yaraladı.

Sahibi tasmasıyla pitbulla vurarak ayırmaya çalıştı, fakat başarılı olamadı. Daha sonra olay yerine gelen mahalle sakinleri de pitbulla su dökerek ve sopalarla iterek ayırmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu pitbull, sokak köpeğini bıraktı.

YARALI KÖPEĞİ BIRAKIP GİTTİ

Olaydan sonra pitbullun sahibi hiçbir şey olmamış gibi sokaktan ayrılırken, yaralı köpeğe, mahallede oturan Mehmet Erkul isimli vatandaş sahip çıktı. Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Pitbull saldırısına uğrayan sokak köpeği hayata tutundu

Bahçelievler’de pitbull saldırısına uğrayan sokak köpeği ViDEO

YAŞAMAZ DENİLEN KÖPEK HAYATA TUTUNDU

Olayın ardından sokak köpeğine sahip çıkan Mehmet Erkul, yaralı köpeği veterinere götürdü. Köpeği kontrol eden veterinerler "Bu köpek yaşamaz." dedi. Fakat Erkul tedaviden vazgeçmedi.

22 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

İlk tedavisinin ardından mahalleye geri getirilen köpek, uzun süre orada kaldı ancak vatandaşlar, köpeğin durumunun kötüleştiğini fark etti. Köpeğin yemek yemediğini ve çok zayıfladığını fark eden Erkul ise köpeği alarak tekrar veterinere gitti. 22 gün yoğun bakımda kalan talihsiz köpek, Erkul’un da desteğiyle yaşam mücadelesini kazandı. Talihsiz köpek olayın üzerinden geçen 45 günün ardından sağlığına kavuşarak mahalleye geri döndü.

45 GÜN SONRA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Veteriner hekimlerin yaşamaz dediği köpeği yaşatmak için adete savaşan Mehmet Erkul, 45 gün sonra köpeği sağlığına kavuşturdu.

Veterinerlerin köpeğin yaşamayacağını kendisine söylediğini belirten Erkul “Yaklaşık 45 gün önce genç bir çocuk pitbullun sahibi, geliyor bizim mahalle köpeğimize saldırtıyor. Saldırtınca bizim köpeğin boğazına yapışıyor. Köpek kendini kurtaramıyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar su dökerek elinden alıyor köpeği. Hayvan sonra kendine gelemedi. Bende veterinere götürdüm boğazında ki dikişleri iltihapları kuruttuk. Hayvan daha sonra yemek yememeye başladı. Veteriner bana bu yaşamaz yaptığımız her şey boşuna dedi. Ben de sen gerekeni yap dedim. Veteriner hekimde bir gün kaldı. Sonra mahalleye getirdik ama tekrara kötüleşti.

Biz daha sonra aldık ve Bahçelievler Veteriner Müdürlüğüne götürdük. 22 gün yoğun bakımda kaldı. Hayvana 5. gün başka köpekten kan nakli yaptık, ondan sonra kendine gelmeye başladı. Kendine geldikten sonra yemeye başladı. Kan değerleri yükseldi ve normale dönmeye başladı. Bugün 22. gün, veteriner taburcu etti. Biz de aldık mahalleye getirdik, doğasına saldık, hayvan özgürlüğüne kavuştu.” diye konuştu.

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