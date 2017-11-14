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Pitbull'dan korkup ateşin içine düştü

Erzurum'da sahibi olduğu Pitbull cinsi köpekten korkup, kaçarken, ayağının takılması sonucu ateşe düşen Oğuzhan Çelik (25), hastanelik oldu.

14.11.2017 - 11:04
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Olay 2 Kasım günü, merkez Yakutiye ilçesindeki Gez mahallesinde meydana geldi. Refahiye ilçesindeki arkadaşının 1 ay önce hediye ettiği Pitbull cinsi köpeği gezdirmek için dışarı çıkaran Oğuzhan Çelik, akşam eve dönerken, mahallede gördüğü arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı.

ATEŞİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Bu sırada köpek, değişik sesler çıkarmaya başladı. Yırtıcı ve saldırgan olarak bildiği köpekten korkup, kaçmak isteyen Çelik'in ayağı, taşa takıldı. Arkadaşlarının yaktığı ateşe düşen Çelik'in üstündeki kıyafetler alev aldı.

Pitbull'dan korkup ateşin içine düştü

VÜCUDUNDA 3'ÜNCÜ DERECEDE YANIKLAR VAR

Giysilerini saran alevler güçlükle söndürülürken, Çelik'in vücudunun belden yukarısının büyük bölümünde 3'üncü derece yanık meydana geldi. Çelik, otobüse binerek, gittiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık servisinde tedaviye alındı.

"KORKUP KAÇARKEN ATEŞE DÜŞTÜ"

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve ameliyat olacağını belirten Çelik, Pitbull cinsi köpeğinden olay sonrası haber almadığını söyledi. Çelik, "Arkadaşımın hediye ettiği Pitbull'u gezdirmek için dışarı çıkardım. Eve doğru giderken, arkadaşları görüp, sohbet ettik. Pitbull, bu sırada hiç duymadığım garip sesler çıkarmaya başladı. Korkup, kaçarken, ayağım taşa takıldı ve ateşin üzerine düştüm. Elbiselerim yanınca vücudum, zarar gördü. Otobüse binip, hastaneye geldim. Pitbull'dan ise hiçbir haberim yok" dedi.

Pitbull'dan korkup ateşin içine düştü

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