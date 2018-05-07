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Pitbullu fuhuş çetesinden 18 kişi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde pitbull cinsi köpekle korkuttukları yabancı uyruklu 3 kadına fuhuş yaptıran 18 kişi için karar verildi.

İHA | 07.05.2018 - 18:52..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 aylık takip sonucu geçen hafta Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak’ta 3 ayrı eve 300 polisin katılımıyla operasyon düzenledi.

CHP'Lİ BAŞKAN DA ARALARINDA

Operasyonda Gürcü uyruklu 3 kadını evlenme vaadi ile kandırarak pitbull cinsi köpekler ile korkutup fuhuşa zorladıkları iddia edilen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Oruç’un da aralarında bulunduğu 2’si kadın 18 kişi gözaltına alındı.

Pitbullu fuhuş çetesinden 18 kişi tutuklandı

18 TUTUKLAMA

Evlenme vaadiyle Kozan ilçesine getirilerek, pitbull cinsi köpekle korkutulup zorla fuhuş yaptırıldığı ileri süren 3 Gürcü kadın ise sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Pitbullu fuhuş çetesinden 18 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Oruç ile birlikte 18 kişi, “fuhuşa aracılık ve yer temin etme, insan ticareti, kişi hürriyetini yoksun bırakma” suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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