taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Piyango milyonerinin aracından 570 bin lirayı çaldılar

Antalya'da, Milli Piyango'nun bu yılki yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin sahibi olan Murat Tokmak'ın otomobilinden 570 bin lira çalındı.

DHA | 23.06.2018 - 13:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Milli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin 4 sahibinden biri olan Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak, hırsızların kurbanı oldu.

Eski eşine otomobil almak için 29 Mayıs'ta kendisine ait lüks otomobilinin bagajına 700 bin lira koyan Murat Tokmak, galeriye gitti.

ARACIN BAGAJINDAN ÇALDILAR

130 bin liraya eski eşine otomobil alan Murat Tokmak, geri kalan 570 bin lirayı otomobilinin bagajına koyarak Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki evine döndü. Lüks harcama yaptığı için Murat Tokmak'ı takip ettiği belirlenen 5 kişi, park halindeki otomobilin zorlayarak açtıkları bagajından parayı çaldı.

Piyango milyonerinin aracından 570 bin lirayı çaldılar

Paranın çalındığını fark eden Tokmak, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvurdu. İnceleme başlatan polis, şüphelendikleri S.G. (31), A.E. (31), Ö.T. (22), S.Ç. (24) ile Ç.E. (19) adlı kadını, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada çalınan paranın 373 bin 150 lirasını ele geçirdi.

Piyango milyonerinin aracından 570 bin lirayı çaldılar

Paranın geri kalanını harcadıkları tespit edilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Piyango milyonerinin aracından 570 bin lirayı çaldılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor

Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor

170
Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

65
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

107
Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı

Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı

33
IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

57
Kılıçdaroğlu seçimin 2. tura kalacağını düşünüyor

Kılıçdaroğlu seçimin 2. tura kalacağını düşünüyor

189
Aykut Kocaman'la Ali Koç arasındaki konuşma

Aykut Kocaman'la Ali Koç arasındaki konuşma

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM