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Piyanist 14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 14 yaşındaki A.N isimli lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan piyanist 38 yaşındaki R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 26.10.2018 - 15:24..
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Muğla'nın Seydikemer'deki bir lisede okuyan A.N. isimli kız öğrenci, ididaya göre, bir süre önce piyanistlik yapan evli ve 2 çocuk babası R.Ç. ile tanıştı.

Öğle aralarında ve okul çıkışında R.Ç.'nin otomobiliyle gelip A.N.'yi alması, okul arkadaşlarının dikkatini çekti. Arkadaşlarının bu durumu sorması üzerine, iddiaya göre A.N. arkadaşlarına, gönül ilişkisi yaşadığını anlattı. Arkadaşları, okulun rehber öğretmenine durumu bildirdi.

Piyanist 14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

REHBER ÖĞRETMEN ŞAHİT OLDU

Rehber öğretmen kendisi de bu duruma şahit olunca, polise şikayette bulundu. Polis geçen 24 Ekim'de, R.Ç. ve A.N.'yi okul çıkışında takibe aldı. R.Ç.'nin ormanlık alana götürdüğü A.N.'ye cinsel tacize başlaması üzerine polis harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Suçüstü yakalanan R.Ç., gözaltına alındı. A.N. ise polis ve savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından  ailesine teslim edildi. Kız çocuğuna istismarda bulunan piyanist R.Ç., polisteki işlemlerinin ardından dün adliyede sevk edildi.

İfadesinde, "Bana 20 yaşında olduğunu söylemişti. 14 yaşında olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenilen R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.N.'nin de ifadesinde, "Bir süredir arkadaşlık yapıyorduk. Arkadaşlık bu duruma geldi. Beni zorlamadı" dediği öğrenildi.

Piyanist 14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

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