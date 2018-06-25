Piyanoda dünya birincisi oldu

Müziğe olan büyük yeteneği ve ilgisi sayesinde 5 yaşında piyano ile tanışan 9 yaşındaki Çınara Manaflı, uluslararası başarılara imza atıyor.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi Manaflı, son olarak Mozart Akademi 4. Uluslararası Piyano Yarışması’nda 9-11 yaş kategorisinde birinci oldu.

"MÜZİĞİ ÇOK SEVİYORUM"

Her gün en az iki saatini piyano eğitimine ayırdığını ve piyanist-besteci Chopin hayranı olduğunu anlatan genç Çınara Manaflı, "Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Küçükken annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor." dedi.



