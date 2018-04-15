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Piyasadaki bitcoin artış seyri sürüyor

Önde gelen çeşitli kurum ve yatırımcıların kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin’in 2018 sonunda 25 bin dolara yükseleceği tahminlerinin etkisiyle piyasadaki artış seyri sürüyor.

DHA | 15.04.2018 - 10:33..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.60’lık bir artışla sekiz bin 88 dolara yükselirken, 137 milyar 327 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 42.3’ünü oluşturdu.

24 SAATTE SADECE 34'Ü DÜŞTÜ

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca 34’ü düşerken, yüzde 11.37’lik bir düşüşle en çok 51’inci sıradaki Golem geriledi ve yüzde 16.69’luk bir artışla en çok dokuzuncu sıradaki IOTA arttı.

5 MİLYAR DOLAR ARTIŞ

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artış seyrinin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte beş milyar dolara denk gelen yüzde 1.5’lik bir artışla 324 milyar 370 milyon dolara yükseldi.

EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 765 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.60

- Ethereum yüzde 1.27

- Ripple yüzde 0.12

- Bitcoin Cash yüzde 0.62

- Litecoin yüzde 0.60

- Cardano yüzde 2.91

- Stellar yüzde 3.93

- IOTA yüzde 16.69

- NEO yüzde 3.04 artarken

- EOS yüzde 5.46 düştü.

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