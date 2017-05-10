Pizza Hut açlık grevindeki Filistinlilerden özür diledi

Pizza Hut'ın İsrail şubesinin, açlık grevindeki Filistinli mahkum Mervan Bergusi'nin 'gizlice yemek yediği' öne sürülen bir fotoğrafı Facebook sayfasında yayınlaması ve bu fotoğrafın üzerine "Bergusi eğer açlık grevini bozacaksan neden pizzayı denemiyorsun?" ifadesini yazması büyük tepki topladı.





Sosyal medya üzerinden Pizza Hut'ın boykot edilmesine yönelik çağrılar üzerine şirket söz konusu paylaşım için özür diledi.

Şirketin uluslararası Facebook sayfasındaki açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pizza Hut'ın İsrail şubesi Facebook sayfasındaki paylaşımın neden olduğu hakaret için özür dileriz. Bu tamamen uygunsuz bir paylaşımdır ve markamızın değerlerini yansıtmamaktadır. Söz konusu ülkedeki imtiyaz sahibi bu paylaşımı sayfasından hemen kaldırmış ve şirketimiz bu imtiyaz sahibi ile olan ilişkisini sonlandırmıştır. Bu paylaşımın yol açtığı incitme için derin pişmanlık duyuyoruz."

CEZAEVİ ÖNÜNDE MANGAL PARTİSİ YAPMIŞLARDI

Fanatik Yahudi Ulusal Gençlik Birliği üyeleri ise önceki hafta açlık grevindeki Filistinli mahkumların tutulduğu Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nin önünde 'mangal partisi' yapmıştı.

Fanatik Yahudilerin bu eylemi, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşmişti. İsrail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli mahkumun 17 Nisan'da 'İsrail'in keyfi uygulamalarına son vermesi talebiyle başlattığı' açlık grevini sürdürüyor.