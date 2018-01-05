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PKK 14 yaşındaki çocuğa bomba attırdı

Adana’da Hürriyet Polis Merkezi arkasına atılan el yapımı bombanın, Uludere’de 35 kişinin öldüğü olayı protesto etmek için atıldığı ortaya çıktı.

İHA | 05.01.2018 - 09:54..
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28 Aralık Perşembe günü Adana'nın Yeni Bey Mahallesi’ndeki Hürriyet Polis Merkezi arkasında el yapımı bomba atılmış, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada güvenlik kamerasından olaya 5’i çocuk 8 kişinin karıştığını belirlemişti.

Güvenlik kamerasında ara sokaktan el yapımı bombanın atıldığı, daha sonra elektrikli bisikletli iki kişinin gelip patlamayan bombayı tekrar alıp götürdüğü, sonra bombanın bir kez daha atıldığı ancak yine patlamadığı, bu sırada bir kişinin bombaya doğru hareket ettiği bu sırada patladığı görülmüştü.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BOMBA ATTIRDILAR

Polis yaptığı çalışmada bölücü terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırının organize edildiği ve yaklaşık 6 yıl önce Şırnak’ın Uludere ilçesinde kazayla uçaktan atılan bomba sonucunda 35 kişinin ölmesi olayını protesto etmek için olayın yıl dönümünde eylem yapmaya karar verdikleri ortaya çıktı.

PKK 14 yaşındaki çocuğa bomba attırdı

PKK’nın bu olayı protesto etmek için az ceza alacağını ya da hiç ceza almayacağını düşündüğü 14 yaşındaki H.K.’ye bombayı attırdığı tespit edildi.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis önce H.K. ve ona yardım ettiği ileri sürülen 5 kişiyi yakaladı. Bu zanlılar 31 Aralık gecesi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.K. tutuklanırken diğer zanlılar serbest kaldı. Polis daha sonra ise Emre K., Muhammet N. ve Veysi B.’yi, çocuğa bombayı attırdığı iddiasıyla gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Emre K. ve Muhammet N. tutuklandı, Veysi B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK 14 yaşındaki çocuğa bomba attırdı

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