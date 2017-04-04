PKK adına haraç toplayan 8 kişi yakalandı

Diyarbakır'daki terör operasyonunda PKK adına haraç topladıkları gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK adına vatandaşlardan, iş adamlarından sözde "vergilendirme" adı altında haraç toplanılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Bağlar Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.