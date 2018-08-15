PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

Bölge halkının gecim kaynaklarına zarar vermeye devam eden PKK, mermer ocağı şantiyesini bastı. İşçileri darp eden teröristler, ardından yolları tuzakladı.
ASKERİN GEÇİŞİ SIRASINDA EYP PATLATILDI
İş makinelerini yakan teröristler, olay yerine gelecek olan zırhlı aracın geçiş güzaraghına el yapımı patlayıcı tuzakladı.
Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Kaşköy sınırında bulunan mermer ocağına saldırı haberi üzerine jandarma harekete geçti.
Askerlerimizin olay yerine gittiği sırada tuzaklanan EYP patlatıldı. Patlamada zırhı araçta bulunan askerlerden 1 uzman çavuş fenalaştı. Asker ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
PKK mermer ocağına saldırdı VİDEO
TERÖRİSTLER KAÇTI MEHMETÇİK PEŞİNDE
İşçilerin kaldığı şantiyeyi basan teröristler patlama sonrası Mehmetçik'ten gelen ateş üzerine kaçmaya başladı.
Kaçan PKK’lı teröristlerin peşine düşen jandarma özel harekat ve polis özel harekat ekiplerinin bölgede operasyonu sürüyor.