PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

AFRİN OPERASYONU MASADAYDI

Suriye konusunu ele alan 3 lider, objektiflere samimi pozlar vermeyi ihmal etmedi. Olumlu bir havada gerçekleştirilen zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'e düzenlecek operasyonu gündeme getirdi.

PKK YAKIN TAKİPTEYDİ

Soçi Zirvesi'nden Afrin operasyonu sinyalinin verilmesi terör örgütü PKK'da telaşa neden oldu.

AMERİKA'YA YALVARDILAR

Teröristler tarafından bölgede hendekler kazılmaya başlarken, örgütün elebaşlarından Sabri Ok örgütün medyasından Amerika'ya seslendi.

Rusya'nın yanlarından durmadığını ifade eden Ok, "Amerika izin vermezse; Türkiyeİ Afrin operasyonunu yapamaz." dedi.

Soçi'de Erdoğan, Ruhani, Putin zirvesi- VİDEO