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PKK, Afrin'de sivilleri kalkan yapıyor

TSK'nın Afrin'in temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG şehirde sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 20:50..
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PKK, Afrin'de sivilleri kalkan yapıyor

TSK'nın hava saldırıları sonrasında örgütün işgalinden kurtulma imkanına kavuşan Afrinli siviller, Halep'e doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine YPG/PKK, Beşşar Esed rejimi güçleriyle anlaşarak Afrin'den Halep'e giden yolu kapattı.

SİVİLLERİ KALKAN YAPIYORLAR

Örgüt, sivilleri silah zoruyla TSK'nın hedef alabileceği noktalara götürüp canlı kalkan olarak kullanıyor. Terör örgütünün böylece "siviller hedef alınıyor" propagandası yapmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

SİVİL KIYAFETLERLE GİZLENİYORLAR

Afrin kent merkezindeki sivillerin bu nedenle evlerinde gizlendiği, YPG/PKK'lı teröristlerin bir kısmının ise sivil kıyafetlerle evlere girdiği öğrenildi.

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