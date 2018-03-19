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PKK Bitlis'te 1 sivili şehit etti; 4 kişi yaralandı

Terör örgütü PKK, Bitlis'te odun toplayan bölge halkına saldırdı. Kalleş saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İHA | 19.03.2018 - 22:20..
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Bitlis'in Kayalıbağ köyünde odun toplamaya giden 5 kişi PKK'nın saldırısına maruz kaldı. Teröristlerin saldırısında Nurullah Kılıçarslan şehit olurken, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

PKK Bitlis'te 1 sivili şehit etti; 4 kişi yaralandı

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Terör saldırısı ardından Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılar, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından ziyaret edildi.

Vali Ustaoğlu, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." şeklinde konuştu.

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