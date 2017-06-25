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PKK CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nü destekliyor

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Adalet Yürüyüşü'nün doğru bir adım olduğunu savundu.

25.06.2017 - 09:28
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PKK CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nü destekliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüme kararı aldı.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ DOĞRU BİR ADIM

Ramazan Bayramı'nda da yürüyüşüne ara vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na farklı cephelerden destek gelmeye başladı. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Adalet Yürüyüşü'nün doğru bir adım olduğunu ifade etti.

"CHP DOĞRU POLİTİKALAR YÜRÜTÜP..."

Kanlı terör örgütünü 'demokrasi güçleri' olarak nitelendiren teröristbaşı, “Eğer bundan sonra demokrasi güçleri ve CHP doğru politikalar yürütüp adımlar atacaksa bu gerçekler bilinmelidir. Bu gerçekleri CHP bundan sonra başarılı olması ve demokrasi mücadelesinde etkin yerini alması için hatırlatma gereği duyduk. Ancak şu anda yapılan Adalet Yürüyüşü doğru bir adımdır. Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından önemli gelişmelere yol açabilir.” ifadelerini kullandı.

HDP YÜRÜYÜŞE KATILACAK

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP de, Adalet Yürüyüşü'ne katılacağını açıklamıştı.


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