PKK destekçisi 4 iş adamı hakkında karar çıktı

TSK, Azez'in batısında bulunan PYD/PKK hedeflerini yoğun bombardımana aldı. Bölgeden gelen görüntülere göre terör yuvaları hala yanıyor.

HSK yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi.

780 hakim ve savcının görev yeri değişti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ankara'da sığınmacılarla mahalle sakinleri arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

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Afrin operasyonunun ayrıntıları

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Svobodnaya Pressa, Türkiye'nin Afrin için yaptığı hazırlıklara ilişkin bir yazı yayınladı.