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PKK destekçisi iş adamı tutuklandı

Atatürk Havalimanı'nda üzerinde binlerce lira, frank, pount, euro ve dolarla yakalanan iş adamı, önce kefaletle serbest kaldı, sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 10:56..
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PKK destekçisi iş adamı tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avusturya’da PKK adına finans faaliyeti yapan ve örgüte maddi destek veren işadamları arasında olduğu öne sürülen H.T’yi, Avusturya’ya gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı’nda yakalamıştı.

YAYINLARDA GÖRÜLMÜŞTÜ

KONGRA-GEL eş başkanı R.K ile iletişimi olduğu iddia edilen H.T’nin MEDNUÇE TV’nin yayınlarında yer alan işadamlarından olduğu belirtilmişti.

PKK destekçisi iş adamı tutuklandı

KEFALETLE SERBEST KALMIŞTI

Atatürk Havalimanı’nda yakalanan H.T’nin üzerinde 2 bin 66 Dolar, 19 bin 411 Euro, 240 Frank, 95 Pount, 10 bin 869 lira para ele geçirilmişti.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen H.T. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş, imza ve yurt dışı çıkış yasağı konularak 100 bin TL kefaletle serbest bırakılmıştı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, savcılık H.T’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazın mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine H.T hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.T’yi geçtiğimiz Perşembe günü gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan H.T, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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