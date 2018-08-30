taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.75055
Euro
7.885
Altın
1203.434
Borsa
93280.71

PKK elebaşlarından birinin koruması yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'deki elebaşlarından birinin korumalığını yaptığı belirlenen örgüt üyesi Kayseri'de yakalandı.

AA | 30.08.2018 - 15:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kayseri'de terör örgütü PKK-KCK/YPG-PYD'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK-KCK/YPG-PYD adına faaliyet yürüten "Mihyar Serdar" kod adlı Suriye uyruklu Muhammed D'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi.

PKK elebaşlarından birinin koruması yakalandı

KAYSERİ'DE SAKLANDI

Yaklaşık 2 yıl önce yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve Kayseri'de gizlenmeye çalıştığı belirlenen zanlı, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden Muhammed D.'nin, Suriye'deki eylemlerde terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, terör örgütü içerisinde Suriye'de Şeyh Maksut bölgesinde faaliyet gösteren "GARO" kod adlı üst düzey örgüt mensubunun yakın korumalığını yaptığı tespit edildi.

PKK elebaşlarından birinin koruması yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

274
Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

205
TSK'da rütbe terfi töreni

TSK'da rütbe terfi töreni

65
Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

148
Maduro: Yurt dışında tuvalet temizlemeyi bırakın

Maduro: Yurt dışında tuvalet temizlemeyi bırakın

89
Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

296
Konser ücretini dolar olarak alan Tarkan TL'ye geçti

Konser ücretini dolar olarak alan Tarkan TL'ye geçti

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM