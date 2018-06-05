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PKK, Erbil'de 3 kişiyi kaçırdı

Terör örgütü PKK, Erbil Ravanduz ilçesine bağlı Verte kasabasında 3 kişiyi kaçırdı.

AA | 05.06.2018 - 19:36..
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Verte Kasaba Müdürü Muslih Zırar, yaptığı açıklamada, “Hiçbir gerekçe gösterilmeden PKK, cumartesi günü kasaba sınırları içinde yaşayan 3 kişiyi kaçırdı.” dedi.

Kaçırılan kişiler hakkında henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Zırar, söz konusu kaçırılanların serbest bırakılmasını istedi. Zırar, örgütün sürekli olarak bölge halkına sorun yaşattığını dile getirdi.

"PKK, BÖLGE İNSANININ HUZURUNU BOZUYOR"

Zırar, Kaçırılan kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK’ya yönelik yoğun operasyonların olduğu bir döneme denk gelmesinin tesadüf olmadığını aktardı.

Türkiye-Irak sınır bölgelerindeki sorunların tek çözüm yolunun örgütün bölgeden çekilmesi olduğunu vurgulayan Zırar, "Çünkü PKK, bölge insanının huzurunu bozuyor." dedi.

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