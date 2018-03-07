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PKK'nın sosyal medya yalanları

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Erzurum depreminde çekilen fotoğraflar üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştı.

AA | 07.03.2018 - 13:30..
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Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Erzurum depreminde çekilen fotoğraflar üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama kampanyasına devam ediyor.

Örgüte yakın hesapların sosyal medyada Afrin iddiasıyla paylaştıkları 3 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıkarıldı.

"Afrin'de sivillerin hedef alındığı" yalanıyla paylaşılan fotoğrafın, ocak ayında Doğu Guta'da Esad rejiminin saldırısı sonrasında çekildiği ortaya çıktı.

PKK'nın sosyal medya yalanları

"Türkiye'nin işlediği savaş suçlarını durdurun" yalanıyla kullanılan fotoğrafın da 26 Eylül 2016'da "Fransa, Esad'in Halep'teki savaş suçlarına ilişkin suçluyor" başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi.

PKK'nın sosyal medya yalanları

Terör yanlısı hesaplar, Esad rejiminin saldırıları üzerinden TSK'yi hedef alırken Erzurumlu depremzedeleri bile yalanlarına alet etmekten çekinmedi.

Erzurum Narman ilçesinde 1983'te meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depreme ait ödüllü fotoğraf karesi, sosyal medyada Afrin'de çekilmiş gibi paylaşıldı.

PKK'nın sosyal medya yalanları

Mustafa Bozdemir'in çektiği ve World Press Photo ödülüne layık görülen fotoğrafta, 4 evladını kaybetmiş bir annenin, enkaz altından çıkarılan çocuklarının cansız bedeni karşısındaki çaresizliği görülüyor.

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