PKK'nın sosyal medya yalanları

1 Fotoğrafta ilk gördüğünüz şey kişiliğinizi yansıtıyor Şimdi fotoğrafa bakın ve ilk olarak neyi gördüğünüzü okuyun. Şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşacaksınız.

2 Üsküdar'da baz istasyonunda yangın İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında bulunan baz istasyonu alev aldı.

3 Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi Seyahat etmeden önce gideceğiniz yeri belirlerken bütçeyi düşündüğünüz kadar, ‘Benim gibi biri buraya neden gitmeli?’ diye bir sormanız gerekiyor.

4 Teröristler hayvanlar için kurulan fotokapana takıldı Osmaniye’de Amanos dağlarına yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapanlar, PKK’lı teröristleri de görüntüledi.

5 TFF avukatı: 55 milyon paranın ödenmesini istemiyor Fatih Terim'in 3 milyon 500 bin euronun tahsili için TFF'ye açtığı davaya, avukatların karşılıklı atışması damga vurdu.

6 Almanlar Irak askerlerini eğitecek Almanya, Kuzey Irak'taki peşmergelerin eğitiminden sonra şimdi de Irak merkezi yönetimi askerlerine eğitim ve destek hizmeti verecek.