PKK-FETÖ işbirliği 15 Temmuz iddianamesinde

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu ve Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Cehreli ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Necati Metin'in de aralarında bulunduğu 120'si tutuklu 320 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Siirt Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün ilişkisi ile PKK'lı teröristlerin günler öncesinden darbe girişiminden haberdar olduğu gizli tanık ifadesiyle ortaya çıktı.



İddianamede, 15 Temmuz saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Polis Merkezi ve Doğukışla Askeri Tesislerine PKK mensupları tarafından eş zamanlı yapılan roketatarlı saldırı üzerine il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü, 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığının koordineli olarak ortak operasyon başlattığı belirtildi.



Valilikçe saat 18.00'den itibaren il merkezinde kısmi olarak sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatılan iddianamede,15 Temmuz akşamı başlayan darbe girişiminin televizyon ve sosyal medyadan öğrenilmesi üzerine benzer saldırıların Siirt'te de olma ihtimaline karşın Siirt İl Emniyet Müdürlüğü personeli kullanılarak valilik ve il emniyet müdürlüğü girişlerinde önlemler alındığı, söz konusu yerlerin araç girişlerine kapatılarak en üst seviyede güvenlik önlemleri alındığı vurgulandı.

OPERASYONA KATILMA BAHANESİYLE ZIRHLI ARAÇLAR SİİRT'E GÖNDERİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile PKK terör unsurlarına karşı ortak operasyon görevi yürüten 3. Komando Tugayına bağlı olan ve Şeyh Türki Tepe ile su deposunda kobra tipi araçlarda görevli bulunan askeri personelin, 'Tugaydan emir geldiğini' söyleyerek görev yerlerini terk edip tugaya döndüğü anlatılan iddianamede, Kurmay Yarbay İsmet Çehreli'nin tabur komutanı olduğu Eruh'taki 2. Komando Taburunun da il merkezinde terörist unsurlara yönelik operasyona katılma bahanesi adı altında zırhlı araçları Siirt'e gönderdiği bildirildi.

"PKK'LILAR 'DARBE YAPILACAK' DEDİ"

İddianamede, sanıklardan gizli tanık 'Çoban Yıldızı'nın ifadeleri detaylı yer aldı. Söz konusu gizli tanık 14 Temmuz günü Pervari ilçesinde yaylada hayvan otlatırken yanına PKK'lı iki teröristin geldiğini belirtti.



Teröristlerin, kendisine şehir merkezinden gelip gelmediğini sorduğunu aktaran gizli tanık ifadesinde şunları kaydetti:



"Geldiğimi söyledim. Siirt'te bir gelişme olup olmadığını sorunca her şeyin normal olduğunu söyledim. Televizyon izleyip izlemediğimi, Cumhurbaşkanımızın televizyona çıkıp çıkmadığını ve konuşup konuşmadığını sordular. Sonrasında, iki gün sonra televizyonları izlememi, iki gün sonra ülkenin karışacağını ve Cumhurbaşkanı ile Başbakanın öldürüleceğini ve ülkede darbe yapılacağını söylediler."

"GERÇEK DURUMU KAMUFLE ETME AMACI TAŞIDIĞINI GÖSTERMİŞTİR"

Çoban Yıldızı'nın, daha sonra yakalanan teröristlerden Sinan kod adlı PKK'lı teröristi teşhis ettiği vurgulanan iddianamede, şöyle denildi:



"Bu durum FETÖ ile PKK arasında irtibat bulunduğunu, PKK üyelerinin FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsünden önceden haberdar olduklarını, darbe teşebbüsünden bir gün önce PKK mensuplarınca il merkezinde gerçekleştirilen saldırıların, gerçekte darbe teşebbüsü için hazırlık ve intikal gerçekleştiren askeri birliklerin bu çalışmaları terör saldırıları sebebiyle gerçekleştirdiği algısı yaratarak gerçek durumu kamufle etme amacı taşıdığını göstermiştir."

VATANDAŞLAR DARBECİLERE KARŞI KOYDU

Darbe girişimi gecesi saat 00.10 sıralarında tugay komutanlığına bağlı 6 kobra ve 16 kirpiyle çok sayıda askeri personelin valilik önüne intikal ettiği ve destek olarak İl Jandarma Komutanlığından kobra ve kirpi araçları intikal ettiğine değinilen iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Valilik girişinin bariyer ve araçlarla kapatılmış olması, çok sayıda vatandaşın valilik önünde bulunuyor olması nedeniyle giriş yapamamışlardır. Valilik önündeki vatandaşlar bu girişim üzerine askere tepki göstermiş, askeri araçların önlerine geçerek kendilerini bu işgal girişimine siper etmişler, müştekiler Sabahattin ve Ceylan, kendilerine ait olan 56 AV 686 plakalı Ford Connect ve 56 AK 140 plakalı otomobili siper olarak valilik girişine cadde üzerine bırakmışlardır. Valilik önünde bulunan emniyet personeli tarafından askeri birliğe geliş sebepleri sorulduğunda 'yolun açılması gerektiği, bunun büyük bir darbe olduğu, yol açılmadığı takdirde zor kullanacaklarını' söylemişlerdir."



Bunun üzerine vatandaşlar ile askerler arasında itiş kakış yaşandığı aktarılan iddianamede, "Kobra tipi araçlarla vatandaşlara ait araçlara çarpıp yol kenarlarına itilmiş, araçların önünde bulunan vatandaşların üzerine kobra tipi araçlar sürülmüş, bu şekilde valilik binası önüne kadar girilmiştir. Halkın tepkisinin artarak devam etmesi üzerine kobra araçlardan ağır silahlar kullanılarak havaya doğru yoğun şekilde ateş açılmıştır." denildi.